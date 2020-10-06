سياسي / منظمة التعاون الإسلامي تندد بإطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مفخخة باتجاه نجران
الثلاثاء 1442/2/19 هـ الموافق 2020/10/06 م واس
جدة 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واس
ندّد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، بإطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه مدينة نجران ، وتمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.
وجدّد الأمين العام إدانة المنظمة للأعمال الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح ، وذلك بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
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19:27ت م
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