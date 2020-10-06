جدة 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واسندّد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، بإطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه مدينة نجران ، وتمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.وجدّد الأمين العام إدانة المنظمة للأعمال الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح ، وذلك بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.// انتهى //19:27ت م0211