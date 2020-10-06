جنيف 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واساعتمد مجلس حقوق الإنسان قراراً يدين جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في سوريا ، ويطالب بضمان محاسبة جميع المسؤولين عن تلك الانتهاكات، وإنشاء آليات مناسبة لتحقيق العدالة والتعويض والانتصاف، مشيراً إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به المحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد.وأدان القرار الهجوم العسكري الذي شنه النظام على محافظة إدلب في ديسمبر ٢٠١٩، ومواصلته للاستهداف العشوائي للمدنيين، مطالباً بوقف أي أعمال عدائية في إدلب والمناطق المحيطة بها، كما أدان القرار انتهاكات النظام في المناطق التي قام باستعادتها وإعاقة حرية حركة الأشخاص والبضائع وانتهاك حقوق السكن والأرض والملكية، وممارساته المستمرة في الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب.وأكد القرار على وجود أدلة على ارتكاب النظام لانتهاكات ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بما فيها في مراكز الاحتجاز، ويطالب بإطلاق سراح جميع المحتجزين، كما يطالب بوقف استخدام الأسلحة الكيميائية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية خاصة في ظل جائحة كوفيد ١٩، ووقف استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.// انتهى //19:38ت م0212