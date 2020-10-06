طوكيو 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم في طوكيو في اليابان على هامش الاجتماع الوزاري للولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان (المجموعة الرباعية)، بوزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين.وشدد الجانبان على أهمية مناقشات المجموعة الرباعية لتعزيز السلام والأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.كما ناقش الجانبان مخاوفهما المشتركة بشأن نشاط الصين في المنطقة.// انتهى //19:39ت م0213