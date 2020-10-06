سياسي / وزير الخارجية الأمريكي يلتقي بنظيرته الأسترالية
الثلاثاء 1442/2/19 هـ الموافق 2020/10/06 م واس
طوكيو 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واس
التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم في طوكيو في اليابان على هامش الاجتماع الوزاري للولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان (المجموعة الرباعية)، بوزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين.
وشدد الجانبان على أهمية مناقشات المجموعة الرباعية لتعزيز السلام والأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
كما ناقش الجانبان مخاوفهما المشتركة بشأن نشاط الصين في المنطقة.
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19:39ت م
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