حفر الباطن 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واساختتمت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن اليوم وبالتعاون مع الإدارة العامة للتأهيل الطبي بوزارة الصحة دورة تدريبية بعنوان "مبادئ لغة الإشارة"، ضمن مبادرة قافلة لغة الإشارة وذلك بمقر إدارة التدريب والشؤون الأكاديمية بالمديرية.وتناولت الدورة التدريبية التي استمرت ثلاثة أيام مهارات التواصل مع الصم والمهارات الأساسية في لغة الإشارة المستخدمة مع الصم وضعاف السمع، وتعريفهم كذلك بطرق التواصل مع الصم والبكم ودمجهم مع المجتمع.وتحرص صحة حفر الباطن على تقديم الدورات التدريبية لتدريب منسوبي صحة حفر الباطن للسعي إلى تسهيل التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية لضمان تقديم خدمات صحية لهم دون أي عوائق.// انتهى /19:53ت م0214