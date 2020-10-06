الباحة 18 صفر 1442 هـ الموافق 05 أكتوبر 2020 م واسالتقى أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط في مكتبه في مقر الأمانة اليوم، برئيس المركز الإعلامي بمنطقة الباحة جمعان بن علي الكرت, ونائب رئيس المركز محمد البيضاني, وذلك في إطار الزيارات التي يقوم بها مسؤولو المركز الإعلامي بالمنطقة من أجل عقد شراكات مجتمعية بين المركز الإعلامي وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.وأبدى أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط استعداد الأمانة التعاون مع المركز الإعلامي فيما يخدم المصلحة العامة سيما وأن الإعلام شريك أساس في التنمية, مؤكدًا تقديم وتهيئة أماكن الأمانة لعقد اللقاءات والورش التدريبية لإعلاميي وإعلاميات المنطقة.وأعرب رئيس المركز الإعلامي بالباحة جمعان الكرت نيابة عن زملائه عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمين منطقة الباحة لتعاون الأمانة المثمر ليقدم الإعلاميون رسالتهم المنوطة بهم.وفي ختام اللقاء قدم رئيس المركز الإعلامي درعا تذكاريًا لسعادة الدكتور علي السواط لكون الأمانة شريك نجاح في أنشطة وبرامج المركز الإعلامي آخرها تهيئة مركز الحسام للمؤتمرات مقراً للأمسية الثقافية التي نظمها المركز بمناسبة اليوم الوطني 90 وشارك في طرح أوراق العمل نخبة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الباحة.//انتهى//19:53ت م0215