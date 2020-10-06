الطائف 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واسباشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف خلال الربع الثالث من عام 2020م 10802 بلاغ.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف شادي بن عابد الثبيتي أن هذه البلاغات تنوعت بين حالات مرضية و إصابات حوادث، حيث بلغ عدد الحالات الناتجة عن هذه البلاغات 10907 حالات إسعافية تعاملت معها الفرق الإسعافية من خلال 24 مركزا إسعافيا بداخل الطائف والمراكز التابعة والمحافظات المجاورة عبر كوادر إسعافية مؤهلة وآليات مجهزة بأحدث التجهيزات.وبين الثبيتي أن عدد الحالات التي نقلت إلى المنشآت الطبية بلغ عددها 5422 حالة فيما تم التعامل مع أكثر من 5300 حالة بالتعامل معها بتقديم الخدمة الإسعافية دون الحاجة لنقلها.ونّوه أن غرفة العمليات تستقبل جميع البلاغات الطارئة من خلال الرقم 997 ومن خلال تطبيق أسعفني على مدار الساعة.// انتهى //19:53ت م0216