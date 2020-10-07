الرباط 19 صفر 1442 هـ الموافق 6 أكتوبر 2020 مأكد أعضاء وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين في ختام الجولة الثانية من حوارهما اليوم بمدينة بوزنيقة في المغرب على توصلهما إلى توافقات مهمة بخصوص معايير واليات تولي المناصب السيادية في البلاد، طبقاً للمادة 15 من اتفاق الصخيرات لسنة 2015.وأشار البيان الختامي الصادر عقب هذه المباحثات، أن الجانبين عبرا عن ارتياحهما للأجواء التي مر فيها الحوار التي اتسمت بالمسؤولية وتجاوز الانقسام بخصوص معايير تولي المناصب السيادية اعتماداً على الخبرة والكفاءة، للمضي قدماً في تجديد هياكل المؤسسات السيادية.وأبرز البيان الختامي أن إنجازات جولات الحوار التي جرت في المغرب يمكن البناء عليها للخروج بالبلاد نحو الاستقرار وتجاوز حالة الجمود السائدة، معبرين عن أملهم في أن تصل ليبيا إلى السلام والاستقرار.كما اعربا عن استعدادهما لمواصلة الحوار بالمغرب لحل باقي القضايا العالقة، مقدمين الشكر للمملكة المغربية ملكاً وحكومةً وشعباً على ما قامت به لتدليل الصعوبات، والوصول إلى هذا الاتفاق الإيجابي، إضافة إلى شكرهما للممثلة بالنيابة للأمين العام للأمم المتحدة على جهودها لإنجاح هذه الجولات.// انتهى //00:34ت م0278