جدة 19 صفر 1442 هـ الموافق 6 أكتوبر 2020 م واستستعد جمعية البر الخيرية بمحافظة القنفذة ابتداءً من الأسبوع المقبل حملة توزيع 2500 سلة غذائية للمستفيدين من خدماتها في قطاع عجلان.وتستهدف الجمعية من خلال إطلاقها هذه الحملة تلبية حاجة المستفيدين من خدماتها، مما يجسد دورها المجتمعي، حيث تُوزع السلال عبر آلية معينة ووفق إجراءات وضوابط محددة.وتشمل السلال العديد من المواد الغذائية التي تلبي احتياجات الأسرة ومتطلباتهم، وسيتم إيصالها إلى منازل المستفيدين من خدمات الجمعية من خلال الجهات التطوعية، وعبر تسجيل هذا المشروع في منصة العمل التطوعي.// انتهى //00:42ت م0281