اجتماعي / جمعية البر الخيرية بمحافظة القنفذة تبدأ بتوزيع 2500 سلة غذائية بقطاع عجلان الأسبوع المقبل
الأربعاء 1442/2/20 هـ الموافق 2020/10/07 م واس
جدة 19 صفر 1442 هـ الموافق 6 أكتوبر 2020 م واس
تستعد جمعية البر الخيرية بمحافظة القنفذة ابتداءً من الأسبوع المقبل حملة توزيع 2500 سلة غذائية للمستفيدين من خدماتها في قطاع عجلان.
وتستهدف الجمعية من خلال إطلاقها هذه الحملة تلبية حاجة المستفيدين من خدماتها، مما يجسد دورها المجتمعي، حيث تُوزع السلال عبر آلية معينة ووفق إجراءات وضوابط محددة.
وتشمل السلال العديد من المواد الغذائية التي تلبي احتياجات الأسرة ومتطلباتهم، وسيتم إيصالها إلى منازل المستفيدين من خدمات الجمعية من خلال الجهات التطوعية، وعبر تسجيل هذا المشروع في منصة العمل التطوعي.
// انتهى //
00:42ت م
0281