الرياض 19 صفر 1442 هـ الموافق 06 أكتوبر 2020 م واسافتتح المنتخب السعودي تحت 23 عامًا اليوم تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، الذي يأتي في إطار المرحلة الأولى من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو من العام الميلادي المقبل.وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، تركّز العمل خلالها على تطبيق اللاعبين لتمارين لياقية وتمارين الاستحواذ على الكرة.ويواصل الأخضر غدًا تدريباته بحصة مسائية تمام السادسة، على ملعب الأمير محمد فهد.وتضم قائمة الأخضر للمعسكر (26) لاعبًا، هم : محمد الربيعي، وأمين بخاري، وزيد البواردي، وعبدالإله العمري، وحسان التمبكتي، وعبدالباسط هندي، وعون السلولي، وعبدالله حسون، وسعود عبدالحميد، وحمد اليامي، وفهد حمد، وخالد الدبيش، وعلي الحسن، وناصر العمران، وحسين العيسى،وناصر الدوسري، ومحمد المجحد، ومختار علي، وسامي النجعي، وأيمن يحيى، وخالد الغنام، وفواز الطريس، وعبدالرحمن غريب، وعبدالرحمن اليامي، وعبدالله الحمدان، وفراس البريكان.// انتهى //00:47ت م0283