الأمم المتحدة 19 صفر 1442 هـ الموافق 6 أكتوبر 2020 م واسأعربت 39 دولة في بيان مشترك مساء اليوم، عن القلق البالغ بشأن وضع حقوق الإنسان في شينجيانغ والتطورات الأخيرة في هونغ كونغ.وقال الممثل الدائم لجمهورية ألمانيا لدى الأمم المتحدة السفير كريستوف هيوسغن، نيابة عن الدول التي أصدرت البيان: نطالب الصين بإغلاق معسكرات الاحتجاز في شينجيانغ، وأن تتوقف عن هدم المساجد والمواقع الدينية وأن تنهي العمالة القسرية والإجبار على الحد من الإنجاب.وشدد على ضرورة احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، ونقـل دعوة الدول التي أصدرت البيان، للصين لإعادة النظر في نهجها.مما يذكر أن الدول التي أصدرت البيان هي: ألبانيا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كندا، كرواتيا، الدنمارك، أستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، هايتي، هندوراس، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، ليختنشتاين، ليثوانيا، لوكسمبورغ، جمهورية جزر المارشال، موناكو، ناورو، هولندا، نيوزيلندا، شمال مقدونيا، النرويج، بالاو، بولندا، سلوفاكيا، سلوفينيا، أسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية.// انتهى //00:56ت م0286