واشنطن 19 صفر 1442 هـ الموافق 6 أكتوبر 2020 م واسأجرت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم مشاورات ثنائية دفاعية افتراضية، مع وزارة الدفاع الجورجية.وأوضح البيان الصادر عن البنتاغون اليوم، أنه جرى خلال المشاورات مناقشة أولويات التعاون الأمني ​​الثنائي، وتبادل المعلومات حول التقدم نحو تحقيق الأهداف الأمنية المشتركة، وتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة وجورجيا.وأفاد أن الجانبان الأمريكي والجورجي، ناقشا برنامج الاستعداد الدفاعي الجورجي، إلى جانب مناقشة بعثة الدعم الحازم في أفغانستان وجهود الإصلاح والتحديث التي تبذلها وزارة الدفاع الجورجية.// انتهى //01:06ت م0287