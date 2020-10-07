القاهرة 19 صفر 1442 هـ الموافق 6 أكتوبر 2020 م واسسجلت مصر خلال الساعات ال٢٤ الماضية 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة، وتعافي 51 مريضاً، ليرتفع إجمالي المتعافين منه إلى 97449 حالةً.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والإسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 103902 حالة من ضمنهم 97449 حالة تم شفاؤها، و6001 حالة وفاة.//انتهى//01:34ت م0290