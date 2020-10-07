عام / حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
الأربعاء 1442/2/20 هـ الموافق 2020/10/07 م واس
الرياض 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ) فيما يتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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