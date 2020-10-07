بكين 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء تسجيل سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في السادس من أكتوبر تشرين الأول انخفاضا من 12 في اليوم السابق.وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج مضيفة أنها رصدت أيضا 24 حالة إصابة بلا أعراض نزولا من 31 قبل يوم.وسجلت الصين 85489 حالة إصابة في المجمل بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.// انتهى //06:23ت م0003