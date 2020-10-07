الدمام 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واستستضيف غرفة الشرقية يوم غد الخميس ، رئيس القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية المهندس حمدي بن دبشي الشراري، وذلك ضمن أنشطة وبرامج لجنة العقار والتطوير العمراني.ويتناول اللقاء الذي سيقام -عن بعد- ، تعريف قطاع الأعمال بالمنطقة الشرقية بجهود الشركة الرامية إلى تطوير خدمات قطاعي المياه والصرف الصحي لمواكبة النهضة العمرانية الحاصلة في المملكة، وما تُقدمه من منتجات وبـرامج ومبادرات لتنمية المحتوى المحلي، وكذلك التعرف على آليات الشراكة التي تقدمها الشركة للمطورين والمستثمرين العقاريين، فضلاً عن مشروعاتها المستقبلية، بما تُمثله من فرصٍ استثمارية أمام المستثمرين المحليين من العقاريين.// انتهى //06:30ت م0005