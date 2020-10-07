سيئول 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسصرحت قيادة الحجر الصحي المركزي في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء بأن عدد المصابين بكورونا ارتفع إلى 24,353، حسب البيانات الواردة حتى منتصف ليل يوم أمس بزيادة 114 حالة إصابة جديدة.ومن بين حالات الإصابة الجديدة البالغ 114، جاءت 94 حالة من انتقال العدوى محليا و20 حالة وافدة من القادمين من الخارج.يشار إلى أن عدد المصابين بكوفيد-19 في البلاد ارتفع بصورة حادة وصولا إلى حدود 400 حالة في منتصف أغسطس، ومن ثم انخفض تدريجيا إلى 300 ومن ثم إلى 200 ثم إلى 100.// انتهى //06:35ت م0006