مكسيكو 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسأعلن صندوق النقد الدولي في تقرير امس الثلاثاء أنّ الاقتصاد المكسيكي سينكمش هذا العام بنسبة 9%، في توقّعات أفضل بعض الشيء بالمقارنة مع تقرير سابق توقع فيه أن يتراجع إجمالي الناتج المحلّي هذا العام بنسبة 10.5% من جراء تداعيات كوفيد-19.وحذّر الصندوق في تقريره السنوي حول الاقتصاد المكسيكي من أنّه "بناءً على هذه التوقّعات، سيستغرق الأمر سنوات عديدة حتى تعود معدلات العمالة والدخل والفقر إلى مستويات ما قبل الجائحة".وفي تقريرها الجديد، قالت المؤسسة المالية الدولية إنّ الإنجازات التي أحرزتها مكسيكو خلال العقد الماضي اضمحلّت، وإنّه في الوقت الراهن "يبدو أنّ المشكلة المكسيكية المزمنة المتمثلة في ضعف النمو ستتفاقم".وبلغت الحصيلة الرسمية للوفيات الناجمة عن الجائحة في المكسيك أكثر من 80 ألف وفاة، في حين بلغ عدد الذين فقدوا وظائفهم من جراء تداعيات كوفيد-19 حوالى 12 مليون عامل، غالبيتهم في القطاع غير الرسمي.ولفت صندوق النقد في تقريره إلى أنّ الاقتصاد المكسيكي يشهد حالياً انتعاشاً "ثنائي السرعة"، إذ إنّ الصناعات التحويلية تسجّل نمواً مدفوعة بارتفاع الطلب الخارجي عليها، في حين أنّ الطلب المحلّي لا يزال ضعيفاً.وشدّد التقرير على وجوب أن تنفّذ الحكومة حزمة شاملة من إجراءات الدعم المالي والنقدي القصيرة الأجل، وأن تقوم على المدى المتوسط بإصلاحات "موثوق بها" لتعزيز الاستثمار والنمو.// انتهى //06:42ت م0008