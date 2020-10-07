عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1442/2/20 هـ الموافق 2020/10/07 م واس
الرياض 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
القيادة تهنئ رئيس وزراء بلجيكا.
جامعات مكة تطور الأداء الأمني.
فيصل بن بندر يشيد بالدور الكبير للمعلمين.
أمير نجران يوجه بالوقوف ميدانياً على الخدمات.
فهد بن سلطان يلتقي أهالي تبوك.
سعود بن نايف: رقمنة الخدمات الطبية تحقق رضا المستفيدين.
أمير جازان: سعيد بمنجزات الإسكان.
فيصل بن مشعل يثمن حوكمة شؤون السجناء.
مجلس الوزراء: «الاتفاق النووي» لا يردع إيران.
الموافقة على الترتيبات التنظيمية لأمن المسافرين.
الصحة: استمرار انخفاض الحالات الحرجة.
الشمول المالي مشكلة عالمية.. والحل في رؤية 2030.
السعودية: حقوق المرأة تصدرت مجالات الإصلاحات والتطورات.
مسؤول إسرائيلي لا يستبعد التصعيد في غزة.
"كورونا" يتسبب في التهاب الدماغ.
مصر: قرار ليبيا بيد الليبيين.
بغطاء الإنسانية.. يقتل الإنسان!!.
// يتبع //
07:27ت م
0009