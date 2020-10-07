الرياض 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ رئيس وزراء بلجيكا.جامعات مكة تطور الأداء الأمني.فيصل بن بندر يشيد بالدور الكبير للمعلمين.أمير نجران يوجه بالوقوف ميدانياً على الخدمات.فهد بن سلطان يلتقي أهالي تبوك.سعود بن نايف: رقمنة الخدمات الطبية تحقق رضا المستفيدين.أمير جازان: سعيد بمنجزات الإسكان.فيصل بن مشعل يثمن حوكمة شؤون السجناء.مجلس الوزراء: «الاتفاق النووي» لا يردع إيران.الموافقة على الترتيبات التنظيمية لأمن المسافرين.الصحة: استمرار انخفاض الحالات الحرجة.الشمول المالي مشكلة عالمية.. والحل في رؤية 2030.السعودية: حقوق المرأة تصدرت مجالات الإصلاحات والتطورات.مسؤول إسرائيلي لا يستبعد التصعيد في غزة."كورونا" يتسبب في التهاب الدماغ.مصر: قرار ليبيا بيد الليبيين.بغطاء الإنسانية.. يقتل الإنسان!!.// يتبع //07:27ت م0009