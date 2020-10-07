وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( حقوق المرأة ) : حظيت المرأة السعودية بحقوق ومكتسبات أصيلة ومتقدمة ، ترجمة لحرص القيادة الحكيمة وتوجيهاتها الكريمة على كل ما يحقق تمكين المرأة ودورها في التنمية والبناء المجتمعي ، وتعزيز ذلك بتشريعات طموحة لحاضر ومستقبل نصف المجتمع ومساواتهن مع الرجل في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وترجمة لمستهدفات رؤية 2030 .وأضافت أن المتابع في العالم لمسيرة تطور دور المرأة السعودية وما تحقق لها ،يستطيع رصد تنامي دورها في التنمية المستدامة وتقدم حقوقها الناصعة الشخصية والعامة، ومايرتبط بذلك من حقوق الطفولة في سياق أوسع من أجل استقرار الأسرة ودورها في المجتمع.وختمت:لقد أكدت المملكة على هذه الحقائق والمنجزات لصالح المرأة ، وما بلغته من مكتسبات ونجاحات في الوصول إلى مراكز اتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص وتقلّدت مناصب مهمة كنائب وزير وسفيرة، ومدير جامعة، ورئيس لمجالس إدارة عدد من الشركات، كما ازدادت مشاركة النساء في المجالات القانونية كالمرافعة في المحاكم والعمل في النيابة العامة ، إعمالا بمبدأ المساواة في التمتع بحقوق الإنسان، وحرص المملكة على الشراكة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لحاضر جميل ومستقبل مشرق للأجيال القادمة، يتمتع فيه الجميع بفرص متكافئة في الحقوق والعطاء ومن ثم تكامل وتعاضد مكونات الدور المجتمعي الإيجابي المفعم بالأمل والطموح.// يتبع //07:27ت م0011