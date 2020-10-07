وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( حقوق المرأة.. الإصلاحات والتطورات ) : الـرعاية الـتي توليها قيادة المملكة بحقوق المرأة الـسعودية وأدوارها في المجتمع بقدر ما هـو أمر يرصد التاريخ نهضته منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الـزاهر، فهو مجال لـه أكبر النصيب من الإصلاحات والتطورات التي جاءت بها رؤية 2030 ، ويؤكد ذلـك كمية ونوعية الـتدابير المتخذة في هذا السياق ومنها القوانين الهادفة إلى تعزيز حقوق المرأة في شتى المجالات بما يكفل المساواة بين الرجل والمرأة.وأضافت أن التفاصيل الواردة في كلمة المملكة التي ألقاها عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير ثاني محمد خشعان، خلال المناقشة العامة لأعمال اللجنة المعنية بالـشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية (الثالثة) خلال الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي أشار فيها لوصول المرأة السعودية إلى مراكز اتخاذ القرار في القطاعين العام والخاص وأنها تقلدت مناصب مهمة كنائب وزير وسفيرة، ومدير جامعة، ورئيس لمجالس إدارة عدد من الشركات، كما ازدادت مشاركة النساء في المجالات القانونية كالمرافعة في المحاكم والعمل في النيابة العامة.وبينت أنه تم إطلاق العديد من المبادرات الـرامية إلى تمكين المرأة في سوق العمل في جميع مناطق المملكة، ومن ذلـك برنامج «قرة» لدعم خدمة ضيافة أطفال المرأة الـعاملـة، وبرنامج «وصول» لـدعم نقل المرأة الـعاملـة، وبرنامج «الـعمل الحر» و «الـعمل عن بعد» الذي يوسع دائرة الفرص لزيادة دخل المرأة وتمكينها اقتصاديا وبرنامج «حماية الأجور» لتأمين بيئة عمل آمنة في القطاع الخاص، كذلك إنشاء المنصة الوطنية للقيادات النسائية وإطلاق برامج تدريب القيادات الـنسائية وغيرها الـعديد من الـبرامج والمبادرات، كما تمت إعادة تشكيل مجلس هيئة حقوق الإنسان في 2020 بتمثيل متساو في عضويته بين الـرجال والنساء، إضافة لحزمة من التعديلات على اللوائح والأنظمة التي تدعم تمكين المرأة في سوق العمل كان أبرزها التعديل على نظام التأمينات الاجتماعية لمساواة سن التقاعد بين النساء والـرجال، والتعديل الذي أتاح للموظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها 70 ) ) يوما وغيرها من الـتعديلات. كما تم إصدار الـتنظيم الموحد لـبيئة الـعمل في منشآت الـقطاع الخاص ووضع ضوابط تشغيل العاملين والعاملات في كافة الأنشطة.وختمت :فهذه المعطيات الآنفة ترسم أمامنا ملامح المشهد المتكامل للجهود والرعاية التي توليها الدولة لتمكين المرأة في صورة تضمن حقوقها وتعزز أدوارها في مسيرة النهضة الوطنية.// انتهى //07:28ت م0012