الرياض 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسيدشن معالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري يوم غد الخميس ، الخطة الإستراتيجية الجديدة للجامعة 2021 - 2025 .وأكد معالي رئيس الجامعة أن الجامعة قامت بتطوير رؤيتها ورسالتها وخطتها الإستراتيجية لتوائم تطلعات القيادة الرشيدة، والرؤية الطموحة التي تستهدف الوصول إلى مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح .وأضاف معاليه أن الجامعة بنت رؤيتها على إرثها العلمي والثقافي والحضاري، المرتكز على الريادة في العلوم الشرعية واللغة العربية والعلوم الإنسانية، ومزجها بالتميز مع البرامج الحديثة في مجال العلوم والحاسب والهندسة والطب ، بأيدي أبنائها من الكفاءات والخبرات والكوادر الإدارية والتعليمية في الجامعة .// انتهى //07:41ت م0013