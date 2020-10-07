عام / "الأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
الأربعاء 1442/2/20 هـ الموافق 2020/10/07 م واس
نجران 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات ثار، وحبونا، ويدمه ، وشرورة، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
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