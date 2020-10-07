نجران 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات ثار، وحبونا، ويدمه ، وشرورة، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.// انتهى //08:56ت م0017