مكة المكرمة 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أمس عن بعد الورشة التدريبية التثقيفية لمسابقة مدرستي الرقمية"، وذلك لمناقشة منتجين من منتجات المسابقة وهما: التحقيق الصحفي والرسالة الإيجابية المؤثرة، بحضور أكثر من 500 متدرب ومتدربة عبر المنصات الافتراضية.وشهدت جلسات الورشة التدريبية استعراض أبعاد التحقيق الصحفي وما يكشفه من حقائق من خلال جمع المعلومات وربطها وصياغتها بأساليب محددة، كما تم تناول أشكال التحقيق الصحفي المكتوب والمصور وأركان العمل الصحفي التي تقوم على موضوع التحقيق وأهميته وجمع الحقائق واختيار العنوان الملائم مع شمولية الموضوع والخروج بنتيجة.كما تناولت الورشة "الرسالة المؤثرة" ونماذجها ومعاييرها وصلتها الوثيقة مع اهتمامات المستقبل، واتساق الصلة بين الرسالة اللفظية وغير اللفظية وسهولة الفهم.// انتهى //08:57ت م0018