بيروت 20 صفر 1442ه‍ الموافق 7 اكتوبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالجمود الذي سيطر على مجمل التحركات الداخلية في انتظار إحراز تقدم سياسي منذ اعتذار الرئيس المكلف مصطفى أديب عن تشكيله للحكومة وتعثر المبادرة الفرنسية .و أشارت إلى تبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري من الرئيس ميشال عون أن الاتجاه هو لتحديد موعد للإستشارات النيابية الملزمة في نهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الاسبوع المقبل.وواصلت صحف لبنان تتبعها للمعارك الضارية الدائرة في إقليم ناغورنو قره باغ ،ونقلت عن رئيس وزراء ارمينيا نيكول باشينيان استعداد يريفان لتقديم تنازلات في نزاعها مع باكو حول الإقليم .وبشرت بإعلان مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس ان اللقاح قد يكون جاهزا في نهاية العام الحالي.وعرضت لتوقعات منظمة التجارة العالمية إنخفاض تجارة البضائع ٩.٢ بالمئة في العام الجاري ما يمثل تحسنا عن التقديرات السابقة والتي كانت تشير لهبوط بنسبة ١٢.٩ بالمئة.ولفتت إلى إعلان مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن الاقتصاد العالمي يبدو أقل سوءا مما كان عليه في يونيو.وركزت على الانتقادات التي وجهها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للصين خلال المناقشات الرباعية في طوكيو حيث اعتبر أن تفاقم وباء كوفيد ١٩ تفاقم جراء تعتيم الحزب الشيوعي الصيني .// انتهى //08:57ت م0019