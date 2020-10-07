بريدة 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسأقامت جامعة القصيم مُمثلة بكلية التربية أمس الأول، عددًا من الورش التدريبية للمعلمين والمعلمات بالتزامن مع احتفالية الجامعة بيوم المعلم العالمي، التي تقيمها على مدى يومين - عن بعد - تحت شعار "تبجيلا" وبعنوان "المعلمون: القيادة في الأزمات إعادة تصور المستقبل".وقدم عضو هيئة التدريس بقسم تقنيات التعليم الدكتور حمد بن صالح الغنيم ورشة عمل بعنوان : " مهارات التواصل مع الطلاب والتأثير فيهم "، تحدث فيها عن أساسيات التواصل، ومهارة الإنصات، وكذلك مبادئ الإنصات الجيد، والمداخل السهلة لحسن التواصل، والتحقق من صحة تواصلك، ومعوقات الاتصال الفعال، بالإضافة إلى مهارات التحدث والإقناع، ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم في التواصل.من جانبها، قدمت المحاضرة بكلية التربية روان بنت محمد الغفيلي ، ورشة عن مهارات التدريس عن بعد لمعلمي التربية الفنية: تعليم التشكيل بالطين نموذجًا، حيث بدأت بتعريف معلمي ومعلمات التربية الفنية بالتعليم عن بعد ومهارات التدريس الخاصة به ، وكيفية التعامل مع البرامج التكنولوجية وعمل منصة خاصة لبدء الدروس التعليمية، وكيفية تفاعل المعلم مع الطلاب ومشاركتهم الوسائل التعليمية.بدوره تطرق رئيس قسم النفس بالكلية الدكتور صالح بن عبدالله الخلف ، إلى "دور المعلم في التطمين النفسي وقت الأزمات "، حيث عرض عدداً من المحاور منها الآثار السلبية لفيروس كورونا، وكيف يشكل نظام المناعة السلوكي آراءنا واتجاهاتنا وأفكارنا خلال الأزمات.// انتهى //09:13ت م0021