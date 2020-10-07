نجران 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسقدّم مركز طب الأسنان التخصصي والعيادات في مراكز الرعاية الصحية في منطقة نجران خدماتهم لـ 39449 مستفيداً، خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك ضمن الحالات الضرورية التي تتطلب الكشف والعلاج من قبل أطباء الأسنان مع مراعاة تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الصحية للمرضى والمراجعين.وأبانت صحة نجران أنه جرى تقديم خدمة التركيبات الثابتة والمتحركة لـ 1405 مراجعين، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات تقويم الأسنان 1743 مراجعاً، كما تم إجراء الخلع الجراحي لـ 2679 مراجعاً وعمل الحشو التجميلي لـ 3487 مراجعاً مع تقديم خدمات علاجية متنوعة خلال الفترة ذاتها لـ 5116 طفلاً.// انتهى //10:01ت م0024