القريات 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واساستقبلت عيادات "تطمن " في القريات "719" مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، وذلك من خلال 3 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.وخصصت الصحة عيادات "تطمن" لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //10:12ت م0026