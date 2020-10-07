نجران 20 صفر 1442هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسوزعت جمعية "شمعة أمل" لذوي الإعاقة بمنطقة نجران أمس، 50 جهاز حاسب آلي على مستفيدي الجمعية.وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة بالجمعية صالح بن حسين آل مسعد، حرص الجمعية على مساعدة أبناء وبنات الأسر المستفيدة من خدماتها، وتمكينهم من إكمال تعليمهم عن طريق منظومة التعليم عن بُعد، مبيناً أن هذه المبادرة تأتي لاستمرار رعاية الجمعية للطلاب والطالبات المستفيدين من خدماتها، وحرصها على توفير الإمكانيات التي تسهم في تسهيل العملية التعليمية عن بُعد، مقدماً شكره لجمعية ارتقاء على هذه المبادرة.//انتهى//10:16ت م0027