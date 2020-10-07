جنين 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فلسطينيين من محافظة جنين، شمال الضفة الغربية.وذكرت مصادر فلسطينية ونادي الأسير في جنين ، أن قوات الاحتلال اعتقلت حسان نايف جرار من قرية الهاشمية، ومؤمن أحمد أبو معلا من بلدة قباطية، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية الجلمة شمال شرق جنين، وداهمت مدرسة الذكور فيها واستولت على تسجيل كاميرا المراقبة بعد أن احتجزت آذن المدرسة شعبان عثمان واستجوبته، فيما منعت مدير المدرسة وهيئتها التدريسية من دخولها.// انتهى //10:25ت م0028