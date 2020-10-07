القاهرة 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الأطماع في بلاده لم تنته والتهديدات وإن تغيرت طبيعتها فخطورتها لم تقل، مشددًا على أن مصر تستطيع فرض احترامها على الآخرين وشعبها يحمي الحقوق ولا يفرط في الأرض.وأشارت إلى إعلان الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات أمس القائمة النهائية بأسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب المصري، والتي اشتملت على 4032 مرشحًا بنظام الفردي، و8 قوائم بنظام القائمة.وتناقلت تسجيل وزارة الصحة والسكان المصرية أمس 121 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و11 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 103902 حالة، والوفيات إلى 6001 حالة وفاة.وأفادت صحف الأربعاء بأن الجولة الثانية من المفاوضات بين وفدي المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، انتهت إلى اتفاق ليبي – ليبي على توزيع المناصب السيادية.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ تجاوز إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم الـ 36 مليون حالة، والوفيات عتبة المليون، لافتة النظر إلى أن موجة كورونا الثانية رفعت الإصابات في إيران والهند وروسيا إلى معدلات قياسية.// انتهى //10:28ت م0029