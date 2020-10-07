المدينة المنورة 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسنفذت صحة المدينة المنورة مبادرة "ادعم الرضاعة الطبيعية لنعيش بصحة"، وذلك تزامناً مع فعاليات الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، بهدف رفع وزيادة الوعي لدى المجتمع عن أهمية الرضاعة الطبيعية، وأثرها في صحة واستقرار الفرد والأسرة والمجتمع.وتضمنت المبادرة فعالية للمشي في ممشى الهجرة وتنفيذ عدة أركان توعوية ركزت على أهمية صحة الأم المرضع وتغذية الرضيع، وفوائد الرضاعة الطبيعية والمشي للأم المرضع، وكذلك حقوق الطفل في الرضاعة الطبيعية.وأبانت أن شعار الأسبوع العالمي لهذا العام هو "من أجل كوكب أكثر صحة "، منوهةً بأن الرضاعة باستخدام بدائل حليب الأم المصنعة تؤثر في البيئة والمناخ بسبب طرق إنتاجها وتعبئتها وتوزيعها وتحضيرها.// انتهى //10:29ت م0030