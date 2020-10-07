رفحاء 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واساختتمت لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية أمس، برنامجها التدريبي المجاني بتأهيل 180 فتاة بالمحافظة لسوق العمل، من خلال تنفيذ 6 دورات تدريبية بمقر نادي ريحانة للفتيات التابع للجمعية.وشملت البرامج التي أقيمت بدعم من مؤسسة عبدالعزيز الجميح الخيرية، مجالات الطبخ، والمكياج، والخياطة والتطريز، والتصوير الفوتوغرافي، وصيانة الجوالات، وفن التسويق والتعامل مع العميل، حيث يهدف البرنامج المجاني إلى تأهيل وتشجيع الفتيات على الانخراط في سوق العمل.وفي ختام البرنامج، جرى توزيع الشهادات على المتدربات وتكريم المساهمات في إنجاح البرنامج.// انتهى //10:34ت م0031