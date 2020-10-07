الرياض 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسشاركت الهيئة العامة للغذاء والدواء في 6 مؤتمرات دولية متخصصة بمجال التيقظ والسلامة الدوائية ووبائيات الأدوية، وذلك عبر 16 ملصقًا علميًا لدراسات أجراها باحثو "الهيئة"، حيث تأتي هذه المشاركات الدولية ضمن خطوات "الغذاء والدواء" لتعزيز التميّز العلمي لمنسوبيها، ودعم القرارات العلمية بالأبحاث والبراهين العلمية.وقدّم باحثون من الهيئة عشر ملصقات علمية في المؤتمر الدولي الافتراضي لوبائيات الأدوية وإدارة المخاطر العلاجية السادس والثلاثون الذي عُقد في 16 و 17 سبتمبر الماضي.وتطرقت الملصقات لعدد من الدراسات التي أُجريت باستخدام قاعدة بيانات منظمة الصحة العالمية والبيانات المحلية للأعراض الجانبية والمصادر العلمية باستخدام قواعد البيانات العالمية.ونظمت الجمعية الدولية لوبائيات الأدوية المؤتمر الذي شاركت فيه 72 دولة بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات العالمية والمستجدات في مجال التيقظ والسلامة الدوائية ووبائيات الأدوية، واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة العلمية والبراهين، فيما يخص سلامة وفعالية الدواء.كما شاركت الهيئة في المؤتمر الدولي للتيقظ والأعراض الجانبية للأدوية بملصقين علميين خلال 17 و 18 سبتمبر الماضي، وخلال أكتوبر الجاري تشارك الهيئة بملصقين علميين في المؤتمر العالمي للتيقظ والدراسات السريرية السابع والعشرون، وملصقين آخرَين في المؤتمر الدولي للصيدلانيات والسلامة الدوائية الرابع عشر.// انتهى //11:52ت م0047