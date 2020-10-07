مكة المكرمة 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسوقعت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة اتفاقيتين، إحداهما مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتعزيز المسؤولية الاجتماعية ورفع مستوى المساهمة في الانفاق الاجتماعي، والثانية مع إحدى الشركات الوطنية المختصة في التجارة الرقمية لدعم التجارة الإلكترونية.ووقع الأمين العام لغرفة مكة المكرمة المهندس عصمت عبدالكريم معتوق مع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة فهد بن رشيد بن رقوش مذكرة تعاون لرفع مساهمة القطاع الخاص بمكة المكرمة في المسؤولية الاجتماعية.وأوضح أمين عام غرفة مكة المكرمة أن الاتفاقية تحسن النظرة العامة لأثر قطاع الأعمال في المجتمع، وتجسد مبدأ الشراكة المستدامة القائمة على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في التعاون البناء بين القطاعات للمشاركة في التنمية، وتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني وصولاً لأهداف رؤية 2030، وتعزيزاً لمساعي الطرفين في غاياتهما الإستراتيجية المستهدفة لإحداث الأثر في المجتمع.وأشار إلى أن الاتفاقية دعت إلى وضع خطة على المستوى الوطني لحصر الاحتياج التنموي في المجالات ذات العلاقة، ومن ثم سد الاحتياج بناء على الأولويات الوطنية، فضلا عن التواصل مع الجهات ذات العلاقة لحصر الاحتياج التنموي في المنطقة وتصميم مبادرات مناسبة لقيام الشركات بمسؤولياتها تجاه هذه القضايا والاحتياجات.وأفاد أمين عام غرفة مكة المكرمة أن الاتفاقية هدفت إلى وضع إطار عمل لتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في سد الاحتياج التنموي، من خلال خطة مبنية على الأولويات الوطنية، والعمل على رفع الوعي بالمفاهيم والممارسات الصحيحة للمسؤولة الاجتماعية، وقياس تأثيرها في المنطقة، وتصميم برامج تثقيفية وتوعوية بأهمية المسؤولية الاجتماعية لجميع الفئات المستهدفة.على صعيد آخر ودعماً لمنظومة التجارة الإلكترونية التي تعد إحدى أهداف تحقيق رؤية المملكة 2030، لخلق بيئة جاذبة ومحفزة للمستثمرين، وقعت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة مذكرة تفاهم وتعاون مع إحدى الشركات الوطنية المختصة في تقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية، وذلك لحث منتسبي غرفة مكة المكرمة على التوجه نحو التجارة الإلكترونية.// انتهى //11:53ت م0048