إسلام آباد 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تصريحات رئيس الوزراء عمران خان التي رفض فيها اتهام زعماء أحزاب المعارضة بالتمرد.واهتمت بدعم باكستان لعملية السلام الأفغانية، وتأكيدها بأن السلام والاستقرار في المنطقة يعتمدان على الحل السلمي للقضية الأفغانية.وأشارت إلى مخاوف خبراء الصحة في باكستان من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام القادمة، ضمن ما وصفه البعض بموجة ثانية للوباء.وتطرقت إلى عزم باكستان على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، وتطلعها إلى تعزيز صادراتها إلى الأسواق الأفريقية.وتابعت سير العمل على مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني الذي دخل مرحلته الثانية المعنية بإنشاء مناطق صناعية حرة.في الشأن الإقليمي تابعت صحف باكستان تطورات التوتر العسكري المستمر بين أذربيجان وأرمينيا، وإعلان المعارضة في قرغيزستان الاستيلاء على السلطة بعد اقتحام مبان حكومية.كما أخبرت عن توجه رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغاني عبدالله عبدالله إلى الهند لمناقشة عملية السلام الأفغانية.وحول تطورات فيروس كورونا أشارت إلى تسجيل روسيا أعلى معدل للإصابات اليومية بالفيروس.// انتهى //11:59ت م0050