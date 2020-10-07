بيروت 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 اكتوبر 2020 م واسحددت رئاسة الجمهورية اللبنانية الـ 15 من شهر أكثوبر الجاري موعدًا للاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة.وبحسب بيان المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والتي نشرت نصه الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية فإن الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة ستبدأ يوم الخميس الواقع فيه 15 أوكتوبر 2020.// انتهى //12:02ت م0051