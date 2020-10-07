رام الله 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 10 وفيات و475 إصابة جديدة بالفيروس، و696 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين من الضفة الغربية، فيما اعتدت مجموعة من المستوطنين، على رعاة أغنام في منطقة الثعلة شرق يطا جنوب الخليل.وأولت الصحف اهتمامًا بتأكيدات الأمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، أن القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لن تقبل بأي مخطط ينتقص من حقوق الشعب الفلسطيني.ونشرت صحف فلسطين خبر اقتحام 39 مستوطنا، المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات.// انتهى //12:02ت م0052