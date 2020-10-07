الخرطوم 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على عقد مجلس الأمن والدفاع السوداني أمس، جلسةً طارئةً برئاسة رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، وذلك علي خلفية الأوضاع الأمنية وخصوصاً في شرق البلاد وتداعياتها على الأمن الوطني والاقتصاد القومي.وأشارت إلى اعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع أمس قراراً قضى بموجبه إنهاء ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان.وأبرزت صحف الخرطوم تأكيد قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس اعتراض وإسقاط طائرة مفخخة من دون طيار "مسيرة" أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه الأعيان المدنية بمدينة نجران بالمملكة.ونقلت عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش قوله إن انتهاكات حظر الأسلحة التي فرضها مجلس الأمن على ليبيا تعتبر فضيحة، مطالبًا بوقف الشحنات الخارجية للأسلحة إلى ليبيا وغيرها من أشكال الدعم العسكري فورًا.ولفتت الانتباه إلى اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود أمس المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأخبرت صحف الأربعاء عن مقتل وإصابة 7 من عناصر الشرطة العراقية أمس، بينهم ضابط بهجوم إرهابي في قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك شمال بغداد.وسلطت الضوء على مصرع عشرة عناصر مسلحة من حركة الشباب الإرهابية أمس، في عملية عسكرية بالقرب من بلدة برايري في منطقة شابيلي السفلى جنوب الصومال.وعرجت صحف السودان على تصريح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أمس، أن لقاحاً ضد (كوفيد 19) ربما يكون جاهزاً بحلول نهاية العام الحالي.// انتهى //12:03ت م0053