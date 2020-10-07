مكة المكرمة 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسأنهت صحة مكة المكرمة والتجمع الصحي الأول بالتعاون مع مستشفى حراء، تدريب 358 ممرضاً وممرضة على مهارات التعامل مع حالات العناية المركزة، بلغ إجمالي عدد الساعات التدريبية فيها 22 ساعة معتمدة من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.وتهدف الدورة التدريبية التي استمرت أسبوعين، إلى تأهيل المتدربين تأهيلاً علمياً وعملياً وإكسابهم الخبرات التطبيقية اللازمة للعمل في قسم العناية المركزة في ظل جائحة كورونا.وشملت الدورة التدريبية الجزء النظري والمقسم إلى 4 محاضرات (أون لاين) وشمل الجزء العملي المقسم إلى 4 محطات، الذي اعتمد على التدريب والتطبيق والتقييم من قبل نخبة من المدربين ذوي الخبرة والجودة والكفاءة العالية في تخصص العلاج التنفسي.// انتهى //12:04ت م0054