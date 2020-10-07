الكويت 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسباركت أسرة آل الصباح تزكية صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير دولة الكويت للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليًا للعهد.وأوضح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، وفق ما بثته وكالة الأنباء الكويتية، أن أسرة آل صباح باركت تزكية صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد، متمنين له التوفيق والسداد ليواصل عطاءه المعهود في خدمة بلاده.// انتهى //12:05ت م0055