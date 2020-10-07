الرباط 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسواصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم رصدها لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، لافتة إلى أن الـ24 ساعة الماضية شهدت تسجيل نحو 2553 إصابة جديدة بالفيروس الحصة الأكبر منها بمدينة الدار البيضاء، كما سجل رقم قياسي جديد في عدد الوفيات بلغ 41 وفاة.وتابعت اهتمامها بالجولة الثانية من الحوار الليبي التي انعقدت بمدينة بوزنيقة المغربية، بمشاركة وفدي المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي، مبرزة أن الجولة انتهت إلى اتفاق ليبي – ليبي على توزيع المناصب السيادية.وأشارت صحف الرباط إلى ترحيب المشاركين في المؤتمر الوزاري رفيع المستوى، بالمبادرات الدولية التي تتم في إطار مسلسل الأمم المتحدة حول ليبيا، ولا سيما اجتماعات بوزنيقة بالمغرب ومونترو بسويسرا والقاهرة بمصر.وعرجت على المعارك المستمرة في إقليم ناغورنو قرة باغ بين قوات أذربيجان والانفصاليين الأرمن، مبرزة تحذيرات باريس وموسكو وواشنطن من تهديد غير مقبول لاستقرار المنطقة.وأخبرت عن مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمستشفى الذي يعالج فيه من فيروس كورونا المستجد نحو البيت الأبيض، داعيًا الأمريكيين للخروج لكن مع توخي الحذر وواعدًا باستئناف حملته الانتخابية قريبًا.وتناقلت صحف المغرب إعلان مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن اللقاح ضد وباء كوفيد 19 قد يكون جاهزًا في نهاية العام الحالي.// انتهى //12:28ت م0059