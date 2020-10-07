الرياض 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسزار سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرمبتون والوفد المرافق له، مقر مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالرياض.وهدفت الزيارة إلى التعرف على الجهود التي يقوم بها المركز كإحدى مؤسسات المجتمع المدني المنوط بها تعزيز قيم الحوار وذلك عبر إشراكه لكافة فئات المجتمع وأطيافه الفكرية في وضع أسس منهجية وتصورات تقوم على الحوار وحماية النسيج المجتمعي من خلال ترسيخ قيم التنوع والتعايش والتسامح والتلاحم.ورحب الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان بالسفير والوفد المرافق له، واستمع إلى شرح مفصل عن أهم أعمال المركز وأنشطته وبرامجه المختلفة, إضافة إلى البرامج الموجهة للشباب والشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني، ومعرض الحوار التفاعلي فضلا عن المشاريع التي استحدثها في إستراتيجيته لتتواكب مع المرحلة الحالية،تحقيقًا لرؤية المملكة 2030م.وفي ختام الزيارة، أشاد السفير بالدور الذي يقوم به المركز في نشر ثقافة الحوار و بما يقدمه من تجربة في ذلك من حيث تعدد مجالات الحوار وبرامجه والتدريب عليه وعقده في عدة مناطق بالمملكة، مما يؤكد الاهتمام برأي المواطن وإشراكه في التنمية الوطنية واستثمار أفكاره الايجابية في البناء والتحديث، معربًا عن سعادتهم بزيارة مؤسسة مجتمع مدني سعودية كمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني تعمل على نشر القيم الإنسانية كالحوار والسلام والتعايش.// انتهى //12:43ت م0060