الباحة 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واساستقبلت عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة خلال شهر سبتمبر الماضي أكثر من 970 بلاغًا اسعافي.وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بالباحة عماد بن منسي الزهراني، أن هذه الخدمة الطبية الإسعافية التي قدمتها الفرق الطبية بالفرع تضمنت 128 حالة ناتجة عن حوادث مرورية، و 9 حالة ناتجة عن حوادث دهس، و 20 حالة ناتجة عن انقلاب مركبات، و 298 حالة مرضية عادية، و 55 حالة مرض معدي، و 47 حالة سقوط، و 17 حالة نتجت عن حرائق، و 3 حالات غرق، و 9 حالة احتجاز، وحالة نتيجة حروق، وحالة ناتجة عن اختناق، و 23 حالة أزمة قلبية، و 19 حالة غيبوبة، و 90 حالة إغماء.وأضاف الزهراني أن الخدمة تضمنت كذلك 80 حالة أزمة تنفسية، و 16 حالة نزيف، و 7 حالات ولادة، وحالتين تسمم بالابتلاع، و 11 حالة تسمم باللدغ ، و 20 حالة تشنج حراري، وحالة تسمم بالاستنشاق، وحالة صعق كهربائي, بينما تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لـ 52 حالة بالموقع ولم تنقل للمستشفيات، وبلغت حالات الوفاة نتيجة بلاغات الحوادث والمرضية 24 حالة وفاة.ودعا الزهراني المواطنين والمقيمين لإبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم 997 أو عن طريق تطبيق "أسعفني" في الهواتف الذكية عند حدوث أي طارئ لا قدر الله وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية، متمنياً منهم التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا يتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.// انتهى //14:22ت م0091