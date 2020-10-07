الدمام 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسسجلت المؤشرات الرئيسية لدخول قيادات مدارس المنطقة الشرقية لمنصة مدرستي خلال الأسابيع الماضية نمواً كبيراً، حيث بلغت نسبة دخول قيادات المدراس للمنصة والتفاعل معها 99% بمتوسط 20 مرة دخول شهرياً لـ 1324 مدرسة.وأوضح مدير عام إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، من خلال تقرير حديث لنظام التعليم الإلكتروني للمنصة أصدرته إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، أن نسبة دخول الكادر التعليمي تجاوزت حاجز 97% لـ 33770 معلم ومعلمة، فيما تجري إدارة التعليم دعماً تقنياً لـ 3% لتمكينهم من الدخول المستمر، وارتفعت معدلات دخول الطلاب والطالبات لتصل لـ 96% لـ 375698 طالبة وطالبة، وهو ما يشكل قفزة نوعية مقارنة ببداية التعليم عن بُعد عبر منصة مدرستي، من خلال الدعم والمساندة التي تقدمها الإدارة لتسجيل الطلاب والطالبات منذ الأسبوع الأول، منوهاً بالتعاون المثمر بين التعليم وأسر الطلاب في المنطقة والذي ساهم في هذه النتائج الإيجابية.وأضاف الباحص، أن نسبة عدد الزيارات الإشراقية بلغت 83% لـ 590 مشرفاً ومشرفة على أداء المدارس عبر المنصة، فيما سجل طلاب وطالبات التربية الخاصة حضوراً بجلسات فردية لاستمرار تعليمهم عبر 3040 جلسة تعليمية خلال الفترة الماضية .وأشار إلى أن إدارة التعليم وزعت ما يزيد عن 2341 جهازاً لوحياً وحاسوبياً على الطلاب والطالبات من خلال برنامج تكافل، وقدمت 443 برنامجاً توعوياً لمختلف الفئات، مستعرضا عدد جلسات التدريب والاستشارات التي وصلت لـ 537 جلسة حضورية أو هاتفية، فيما قدمت مدارسها نحو 392 أسلوب تدريس حديث يلائم طبيعة التعليم الرقمية .وأفاد الباحص، أن إدارة التعليم قدمت 883 برنامجاً تدريبياً وورشة عمل عن بُعد استهدفت 22675 مستفيد، مؤكداً أن تعليم الشرقية يعمل وفق منظومة قياس الأداء وتحليل المؤشرات دورياً لتعزيز فرص التميز ومعالجة التحديات التي تواجه بعض الطلاب والطالبات لرفع مستوى وجودة التحصيل العلمي وتحسين نواتج التعلم ضمن خطوات التطوير لوزارة التعليم .// انتهى //14:24ت م0093