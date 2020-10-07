نجران 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسأشاد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بالجهود التي يبذلها منسوبو هيئةالهلال الأحمر في العمل المشترك لمواجهة فيروس كورونا.جاء ذلك في كلمة وجهها سموه من مكتبه اليوم عبر أجهزة الاتصال اللاسلكي، لمنسوبي المراكز ووحدات العمليات بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة بحضور مدير عام الفرع، مهند بن صالح اليامي .ونوّه الأمير جلوي بن عبدالعزيز، بما توليه القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ من حرص واهتمام بصحة الإنسان وسلامته، التي ترجمتها الأوامر والقرارات منذ بداية الجائحة.كما ثمّن سموه الدور البارز للهلال الأحمر في التصدي لهذه الجائحة، بوصفهم خط الدفاع الأول للتعامل مع المصابين، مشيراً إلى تزايد أعداد المتطوعين مع الهلال الأحمر بالمنطقة، لأكثر من ٥٠٠ متطوع، ما ينم عن ديدن المواطن السعودي في حبه للخير وخدمة الإنسانية.من جهته، أكد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة مهند بن صالح اليامي , أن كلمة سمو أمير المنطقة لمنسوبي الهيئة دافع ومحفز لبذل المزيد من الجهد ومواصلة العمل بكل طاقاتهم.// انتهى //14:29ت م0094