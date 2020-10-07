الدمام 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسشرعت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية محافظة القطيف، بإعطاء التراخيص المبدئية لإنشاء (5) فنادق مطلة على شواطئ جزيرة تاروت، بهدف تعزيز قطاع السياحة عمليا، إلى جانب المشاريع التنموية، وفقاً لرؤية المملكة 2030.وأوضحت الأمانة، أن طاقة الفنادق الاستيعابية ستكون 240 غرفة فندقية، تضم مجمعات تجارية، ومطاعم، ومقاهي، وخدمات ترفيهية متنوعة تلبي احتياجات القاصدين للمحافظة وساكنيها.وأفادت الأمانة أن محافظة القطيف تمتلك مقومات جذب سياحي متنوعة وواعدة، حيث ستتبع هذه الخطوة خطوات تهدف لأن تتبوأ المحافظة مكانتها السياحية بين المدن الساحلية، مما يدعم الاقتصاد تماشيا مع رؤية المملكة 2030، مشيرةً إلى موقع المحافظة الجغرافي الاستراتيجي، والمقومات السياحية، وأن المزيد من تراخيص الفنادق والمشاريع الخدمية والترفيهية سيعلن عنها لاحقاً، والتي ستوفر الكثير من الفرص الاستثمارية والوظيفية لأبناء المنطقة.وأكدت أمانة الشرقية ترحيبها بالمستثمرين في هذا المجال، وما تتمتع فيه المحافظة من موروث ثقافي وتراثي من عيون وقلاع تاريخية ومشاريع تنموية وترفيهية وأسواق وغيرها، وأماكن حضارية، ومشروع وسط العوامية، والشواطئ والواجهات البحرية المتميزة التي تتطلب إنشاء العديد من الفنادق لتكون وجهة سياحية تلبي احتياجات المقبلين عليها.// انتهى //14:29ت م0095