سياسي / وزير الداخلية الموريتاني يلتقي المنسق المساعد للمكتب الأمريكي لمكافحة الإرهاب
الأربعاء 1442/2/20 هـ الموافق 2020/10/07 م واس
نواكشوط 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واس
التقى وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، المنسق المساعد للمكتب الأمريكي لمكافحة الإرهاب اكريس هارنيش، الذي يزور موريتانيا حاليًا.
وتناول اللقاء وفق وكالة الأنباء الرسمية، علاقات التعاون القائم بين البلدين والسُبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره، خاصة في مجال جهود موريتانيا في مكافحة الإرهاب.
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14:36ت م
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