نواكشوط 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسالتقى وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، المنسق المساعد للمكتب الأمريكي لمكافحة الإرهاب اكريس هارنيش، الذي يزور موريتانيا حاليًا.وتناول اللقاء وفق وكالة الأنباء الرسمية، علاقات التعاون القائم بين البلدين والسُبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره، خاصة في مجال جهود موريتانيا في مكافحة الإرهاب.// انتهى //14:36ت م0098