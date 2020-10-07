الرياض 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسرفع سلمان بن عثمان بن سعد العثمان، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى وظيفة (أمين عام مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.وأعرب عن شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على دعمه المستمر والمتواصل لمنسوبي الوزارة لأداء المهام والمسؤوليات المناطة بهم في كل ما يحقق رسالتها أهدافها العامة، سائلاً الله أن يكون عند حسن الظن فيما أوكل له من مهام وأعمال تخدم الدين والمليك والوطن.// انتهى //14:41ت م0100