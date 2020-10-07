بريدة 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم, محافظ الرس حسين العساف ، والراعي الرسمي لجائزة التميز الإعلامي بمهرجان الزهور الرابع بالرس خالد المالك.واطلع سموه خلال الاستقبال على أهداف ونتائج الجائزة التي تحفز الإعلاميين والمبدعين على المشاركة لإبراز الوجهات والمواقع السياحية المميزة في المنطقة من خلال إعداد التقارير الصحافية ، والتقارير التلفزيونية ، والبرامج الإذاعية ، والصور الجمالية الفوتوغرافية.ونوه الأمير فيصل بن مشعل بالجائزة التي تهدف إلى تحفيز المواهب الشابة المبدعة إعلامياً على المشاركة في تقديم أفضل تغطية إعلامية عن "مهرجان الزهور الرابع بالرس " ، لافتاً النظر إلى أهمية مثل هذه الجوائز من خلال رفع جودة التنافس بين الإعلاميين والمبدعين في مختلف المنصات من أجل تقديم أعمال تتميز بالابتكار والإبداع وترويج مناطق الجذب السياحي في محافظات المنطقة ، سائلاً الله للجميع التوفيق والسداد.وكرم سمو أمير منطقة القصيم الفائزين بجائزة التميز الإعلامي بمهرجان الزهور الرابع بالرس.// انتهى //14:41ت م0101