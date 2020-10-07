عرعر 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس لجنة الطوارئ بالمنطقة اليوم، اجتماعاً -عبر الاتصال المرئي- للجنة الطوارئ بالمنطقة.وناقش الاجتماع الخطة الصفرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) بالمنطقة، التي أعدتها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة.ونوه سموه بما خصصته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من ميزانيات وما اتخذته من إجراءات حازمة للحد من انتشار الفيروس، وتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل وتنفيذ الخطط الموضوعة للحد من انتشار الفيروس، وتكثيف الجهود التوعوية والوقائية.واستمع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان لشرح مفصل من ممثلي الجهات المشاركة المتمثلة في أمانة المنطقة والشرطة ووزارة التجارة ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الصحة وممثل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الإعلام وممثل وزارة النقل والهيئة العامة للجمارك وهيئة الغذاء والدواء والغرفة التجارية وممثل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" عن الأعمال والمهام المناطة بكل جهة بما يضمن نجاح الجهود الأمنية وتوفير الخدمات بالمنطقة.ووجّه سموه الجهات الحكومية ببذل مزيد من الجهود لتوفير جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين وتسهيل الإجراءات، إضافة للعمل على رفع درجة الوعي بالاحترازات والمسؤولية الفردية في الحد من انتشار العدوى .شارك بالاجتماع المرئي وكيل الإمارة محمد بن سلطان بن جريس.// انتهى //14:42ت م0102